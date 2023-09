Universidad de Chile y Colo Colo terminaron igualando 1 a 1 en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, encuentro que se desarrolló en el Estadio Santa Laura-SEK.

El gol del Cacique fue anotado por el delantero Leandro Benegas, mientras que el del empate lo hizo Ignacio Tapia, quien había sido duramente criticado por ciertos hinchas azules durante la semana.

Tapia fue uno de los puntos altos del equipo de Pellegrino | Foto: Felipe Zanca/Photosport

Si hay una voz autorizada para hablar del Romántico Viajero es César Vaccia, entrenador bicampeón con los azules, quien en conversación con Bolavip Chile quedó a gusto con lo que mostró el Romántico Viajero en el recinto de Independencia.

“Dios quiera que este sea el inicio del despegue definitivo”, partió diciendo el experimentado ex estratega chileno.

A la hora de elegir a la figura de la U en el cotejo, Vaccia no titubeó. “A mí me gustó y me alegro por el chico Tapia porque al final hizo un gol y salvó otro, era un jugador que no venía siendo considerado y fue el jugador del partido”, enfatizó.

“Tengo fe con lo que viene para adelante, si somos capaces de jugar ante Colo Colo de esta manera debiésemos repetir la misma dinámica más adelante”, concluyó.