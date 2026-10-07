El entrenador de Universidad de Chile se refirió a lo que fue la derrota por 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Este miércoles Universidad de Chile cayó por 2-0 en su visita a Deportes Antofagasta, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, poniéndose la llave cuesta arriba para al U.

Los azules se inclinaron ante los goles de Bastián Tapia y José Bández, quedando sin respuesta en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Tras el partido en la Segunda Región, el entrenador Fernando Gago reaccionó a lo que fue este tropiezo, donde fue sincero con su análisis.

“Creo que el partido nuestro fue muy malo, estuvimos muy imprecisos en los pases fáciles, hubo muchas pérdidas innecesarias. El resultado se da también por una cuestión de errores, esos errores no los podemos cometer”, comenzó diciendo a TNT Sports.

“Tuvimos situaciones de gol de poder marcar, tuvimos situaciones de un pase de más para terminar debajo del arco. Creo que también la imprecisión, el campo no ayudó para eso, pero vamos a trabajar para darlo vuelta”, agregó.

En esa línea, el técnico argentino se mostró optimisma de cara a la revancha, que será en dos semanas más: “Tenemos bien claro que tenemos una vuelta y vamos a trabajar con eso. Se perdió el primer partido, vamos a intentar recupererlo y vamos a ir buscarlo en nuestra cancha”.

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La U tendrá que remontar en la revancha. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

¿Cuándo es la revancha entre U. de Chile y Dep. Antofagasta?

El partido de vuelta entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, por los cuartos de final de la Copa Chile, se disputará el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas en estadio por confirmar.