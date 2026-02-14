En el entorno de la U hay prepcupación por el mal arranque del equipo en la Liga de Primera 2026, pues en tres partidos no ha sabido de triunfos, sumando dos empates y una derrota.

Hasta el momento, el entrenador Francisco ‘Paqui’ Meneghini no ha podido ganar, tampoco en el único partido amistoso de pretemporada, por lo que hay razones de sobra para que se enciendan las alarmas en el CDA.

El viernes Universidad de Chile empató sin goles con Palestino en La Cisterna, partido que no dejó para nada contentos a los azules.

Un histórico del Romántico Viajero analizó lo sucedido con BOLAVIP, donde opinó sobre lo que cree que está pasando en el elenco estudiantil.

Se trata del exfutbolista Cristián Castañeda, un seis veces campeón con el cuadro laico. “No se pudo ganar, creo que mereció la U, pero los partidos no hay que merecerlos, hay que hacerlos, hay que conseguir los goles y está costando”, comenzó diciendo sobre el partido con Palestino.

“Hay cosas que, algo debe haber ahí que está pesando mucho. El primer tiempo fue malo, no fue bueno. El segundo tiempo se mejoró bastante, más por las ganas, el deseo de ir. Lo que pasa es que uno trata de entender cuál es la idea, pero no se ve todavía”, añadió.

También tuvo palabras para la gran polémica de la jornada, que fue el gol anulado a Charles Aránguiz en los descuentos, por una mano 30 segundos antes de Matías Zaldivia.

“Esto del VAR queda entredicho, porque la jugada tenía que haber sido cortada previo, se habrían evitado todo este tipo de cosas. Me pareció a mí que se podía hebr evitado mucho antes, la jugada es cortada antes de que se produzca todo el embrollo”, indicó Castañeda.

Los apuntados para elevar el nivel de la U

Respecto al camino para buscar mejoras en la U, el oriundo de San Vicente de Tagua Tagua apuntó a dos jugadores: Lucas Assadi y Javier Altamirano.

“Sabemos lo que Assadi en un par de jugadas puede provocar, pero hay que ser más consistentes. Ahí Altamirano acusó golpe, que lo habían dejado fuera, por ahí va la cosa. Altamirano es un jugador que juega, se atreve, te tira una pared y eso es lo que uno hecha de menos en la U, que te tiren una pared, que intenten elaborar algo cuando están cerca del área, cuando hay mucha gente”, concluyó.

Cristián Castañedas jugó en la U entre 1993 y 2002. (Foto: Instagram)

