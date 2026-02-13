Este viernes comenzó la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, donde la U visitó en el Estadio Municipal de La Cisterna a su vecino Palestino, partido que terminó en empate 0-0.

Universidad de Chle sigue sin poder ganar en este inicio de torneo, sumando dos igualdades y una derrota, pues venían de caer por 2-1 ante Huachipato en Talcahuano.

En esta ocasión los azules estuvieron a punto de conseguir la victoria, pues en los descuentos fue anulado un gol de Charles Aránguiz por una mano previa de Matías Zaldivia, jugada que fue revisada en el VAR y que generó una enorme polémica.

Tras el pitazo final, conversó con la señal de TNT Sports una de las figuras del Romántico Viajero, el atacante Lucas Assadi, quien realizó su análisis del juego.

“Un partido cerrado que terminó cero a cero. Creo que tuvimos, no sé si las ocasiones, pero tuvimos más en la mitad de ellos. Nos faltó ser un poquito más determinantes de cara al gol”, comenzó diciendo.

“No sé la última jugada qué pasó, creo que fue la jugada de antes. Pero vamos a seguir trabajando, tenemos muchas cosas por mejorar, más que eso, nada”, agregó con incredulidad por el gol anulado.

Respecto al trabajo que están realizando con el nuevo entrenador Francisco ‘Paqui’ Meneghini, comentó: “Creo que son cambios, estuvimos dos años con el profe Gustavo (Álvarez), ahora estamos con Paqui, estamos entrenando muy bien. La verdad que no sé por qué no se nos han dado las cosas. Siento que lo hacemos al cien en la semana, nos exigimos durante el partido, pero nos está costando, sobre todo hacer los goles y ganar”.

Finalmente, Assadi contó lo que le pidió el DT de 37 años, donde tiene mayor responsabilidad en el mediocampo.

“Me dijo un par de facetas defensiva, que tenía que ayudar un poquito con el volante y ya para adelante más libertad”, cerró.

Lucas Assadi en el empate de la U con Palestino. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

