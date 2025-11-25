Universidad de Chile tiene una ilusión: clasificar directamente a la Copa Libertadores 2026. El cuadro azul está a dos fechas del certamen local de conocer su futuro a nivel internacional.

Por ello, en la previa de las últimas dos jornadas del torneo nacional, Cristián Castañeda le envió un mensaje al plantel laico. ¿Qué dijo? Le recalcó el principal objetivo para la siguiente temporada.

En conversación con BOLAVIP Chile, el histórico lateral derecho del club llamó a conseguir -como sea- dichos boletos a la fase de grupos de la competencia internacional. No hay doble lectura.

“Siempre hay que ir por el premio mayor, por eso yo voy por el Chile 2: no hay de otra. Siempre uno juega para ganar y los incentivos son importantes”, comenzó señalando el recordado zaguero.

Luego, agregó: “No es lo mismo quedar tercero que llegar con el Chile 2, entonces es un objetivo muy deseable en todo sentido: Me parece bien que se vaya con todo. Como tiene que ser en todo caso, si para eso se juega”.

Cristián Castañeda le puso tarea a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile lucha por la Copa Libertadores

Cabe destacar que, por el momento, el conjunto estudiantil se mantiene en la tercera posición (51 pts.) de la Liga de Primera 2025. Por ende, está consiguiendo boletos a las fases previas de Copa Libertadores.

En caso de superar a Universidad Católica (54 pts.) en la tabla y quedar en el segundo lugar, Universidad de Chile clasificaría directamente al prestigioso torneo internacional. Quedan dos jornadas por jugar.

En resumen: