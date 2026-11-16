En la Universidad de Chile se generó una importante expectación por los refuerzos para el 2027.

Universidad de Chile en esta jornada hizo noticia tras lo que fue el anuncio de Eduardo Álamos como nuevo presidente de los ‘Azules’, en la que llega a la tienda azul como el hombre clave tras ser designado por unanimidad por la nueva mesa directiva de transición.

En esta misma jornada, el nuevo mandamás azul conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul y fue consultado sobre un tema de bastante interés para el hincha de la U y que trata sobre los refuerzos del equipo para el próximo año.

“Uno de los principales objetivos junto con el ya comentado de la casa de estudios, es reforzar el plantel 2027 de la mejor forma posible, acá quiero ser claro, para la U no ser campeón es un fracaso, nosotros como equipo grande siempre tenemos que ir por el campeonato nacional y nos vamos a preparar”, partió indicando Álamos.

Siguiendo en su explicación, el presidente de la Universidad de Chile avisa que desde ya tiene a un equipo pensando en lo que son los refuerzos del próximo año, el que es especial tras la celebración de los 100 años y en la que espera poder decir presente en la Copa Libertadores.

Álamos habla de los refuerzos para el 2027 | Foto: Photosport

“Tenemos un tremendo equipo, que está preparándose exhaustivamente para tener los refuerzos que nos permitan lograr eso (ser campeones) y esperamos poder clasificar a la Copa Libertadores, para conformar un plantel competitivo en el nivel internacional”, explicó.

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Concluyendo, Álamos se juramenta ante el hincha de la Universidad de Chile en hacer una buena labor de cara al próximo mercado, el que genera mucha expectativa en el fanático del ‘Romántico Viajero’, en la que espera poder ser campeón para sus 100 años.

“Junto con los 100 años, ya hay alguien que está a cargo de eso, vamos a seguir reforzando esa celebración, que para nosotros es un motivo de orgullo y para mi, principalmente iniciar esa gestión, lo vamos hacer con el mayor esfuerzo y seriedad posible”, cerró.