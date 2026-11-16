Dentro de la Univerisdad de Chile ha sido un tema más que importante en los últimos días lo que es el futuro de una de sus grandes figuras como lo es Charles Aránguiz y todo esto tras las declaraciones del mismo jugador hace unas semanas, en la que puso en duda su permanencia en el club.

Sobre esto, en esta jornada el nuevo presidente azul, Eduardo Álamos conversó con la prensa en la sala de conferencias del Centro Deportivo Azul y fue consultado sobre la situación del capitán de la U para el 2027, en la que se manifestó con claridad.

“Charles Aránguiz es un ídolo en el club, para todos los que somos fanáticos su nombre emociona cuando uno lo nombra, pero el hombre necesita su tiempo. Charles se toma su tiempo y quiere llegar al final del año para ver que va hacer, como lo ha hecho siempre”, comenzó indicando Álamos.

Agregando, el nuevo mandamás azul a pesar de todas las dudas que han aparecido por el futuro de Charles Aránguiz, dejó en claro que buscarán con todo la permanencia del ‘Príncipe’ y confía en lograr aquello para los 100 años del club.

Aránguiz y su futuro de la U es un misterio | Foto: Photosport

“Yo estoy convencido de que va a continuar con nosotros, haremos el mayor esfuerzo posible porque lo queremos en la celebración de los 100 años, él es un referente del club”, declaró.

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Finalizando, Álamos mantuvo los paños fríos ante esta situación, en donde explicó que su postura será esperar hasta final de temporada a Charles Aránguiz para poder tener una conversación, en la que pueda definir su permanencia para el próximo año.

“Hay que darle su tiempo, no lo vamos a presionar, Charles es un profesional de calidad, de los más impresionantes que yo he conocido. Cuando hay feriado, días libres, él viene a entrenar por su propia cuenta y no hay duda de su profesionalismo. Hay que darle su tiempo, porque Charles lo pide así y lo vamos a respetar”, cerró.