Leandro Fernández no le da bola a Gabriel Mendoza: "Mi pensamiento está salir a ganar siempre y ni me gusta perder en los entrenamientos"

Mucho se ha hablado en las últimas horas, tanto en redes sociales como en los programa deportivos, acerca de que la Universidad de Chile podría darle una ayudita a su clásico rival, Colo Colo, en caso de quitarle puntos a Cobresal.

A raíz de todo esto, Gabriel ‘Coca’ Mendoza, campeón de la Copa Libertadores 1991 y un más que acérrimo hincha del Cacique, reveló en Redgol por qué el equipo de Gustavo Quinteros no debe esperar la ayuda de nadie.

“Yo creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil”, afirmó en el reconocido medio nacional.

Tanto los Mineros como la U se juegan algo en este vital duelo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

LA RESPUESTA DE LEANDRO FERNÁNDEZ

Ante la pregunta insistente de Gonzalo Quiroz de ESPN Chile, el delantero trasandino Leandro Fernández se refirió en conferencia de prensa en el CDA sobre este polémico tema.

“Ni me gasto en prestar atención a ese tipo de declaraciones porque no lo escuché y tampoco estaba al tanto, pero es el folclore del fútbol que vivimos y de la sociedad que tenemos”, indicó el ex Independiente de Avellaneda.

“Hay que estar tranquilos y yo como profesional en mi pensamiento está salir a ganar siempre y no me gusta perder en los entrenamientos, pero nosotros creo que todos pensamos lo mismo y vamos a intentar hacer lo mejor para poner a la U donde se merece y salir a defender los colores como nos manda la institución”, cerró.

¿Qué día y a qué hora juega la U ante Cobresal?

Universidad de Chile enfrenta este domingo 3 de diciembre a las 18:00 PM de Chile continental a El Salvador en calidad de visitante, donde necesita los tres puntos si quiere seguir soñando con la Copa Sudamericana 2024.