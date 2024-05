Jugador de la U no estuvo entre los convocados en la derrota azul frente a Universidad Católica.

¿Perdonará Gustavo Álvarez a Lucas Assadi? La razón por la que el DT no citó al 10 en el Clásico Universitario

Llamó poderosamente la atención la semana pasada previo al Clásico Universitario, que el técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, no convocase para el compromiso ante la UC a Lucas Assadi, algo que sin duda, generó ruído en el ambiente azul.

Las críticas no se hicieron esperar hacia el estratega argentino, pero que sin embargo, desde su óptica, tenía poderosas razones para tomar tan drástica determinación y como dijo él mismo en la conferencia previa al partido ante Universidad Católica, sus decisiones son futbolísticas.

Y en esa ocasión así fue, no hubo nada anexo o extra que pudiese explicar la marginación del canterano. La única razón potente que tuvo Álvarez para no querer contar con él, fue el partido del lunes 13 de mayo frente a Unión La Calera.

Minuto 82′ y Assadi ingresa por Maximiliano Guerrero. En muy pocos balones intervino el “10” laico, pero hubo una jugada que gatilló todo. En una pelota dividida, Assadi le hace el quite a ir a trancar con el jugador rival. El entrenador observa esa escena en primera fila y provocó su enojo.

Álvarez llama a terreno a Lucas Assadi

“Los futbolistas pasan generalmente por mi oficina donde les muestro imágenes de lo que hacen y después pasado el tiempo, vemos la evolución. (Luego) los invito nuevamente a mi oficina y ahí vemos si crecieron o no. Todos los jugadores del plantel pasan por esa instancia, conmigo o con mis colaboradores y es la forma que tengan clarito lo que queremos de ellos, cómo lo están haciendo y por decantación si son el primero, el segundo o el tercero en el puesto”, dijo el técnico de la U el viernes pasado.

Según información que maneja BOLAVIP CHILE, fue lo que ocurrió con Lucas durante la semana previa al duelo frente a los cruzados y en la ocasión el director técnico le dejó en claro que aquella jugada antes mencionada – desde su óptica de DT – le molestó bastante.

Sobre la misma, le dio entender que no ir a pelear un balón, no querer trancar con el rival, y es por eso, que no lo iba a considerar para el partido ante la UC de Tiago Nunes. Y así fue.

Lucas Assadi quiere dar la pelea

En el Centro Deportivo Azul quieren dar rápidamente vuelta la página al respecto y fue lo que comentó el propio canterano azul. En diálogo con el sitio partidario Emisora Bullanguera, Assadi dejó en claro que son determinaciones de Álvarez y que solo le resta entrenarse bien para volver a ganar su confianza.

“Son decisiones del técnico que uno debe acatar. Debo trabajar el doble o el triple para retornar a las citaciones y tratar de ganarme un puesto”, le comentó al citado portal.

A su vez, manifestó que en su mente no pasa la idea de emigrar de los azules y que quiere conseguir cosas importantes, “yo quiero ganarme un puesto y volver a las citaciones. Quiero cumplir uno de mis sueños que es salir campeón acá en la U”, cerró así Lucas.

Al menos, en la fotografía de la práctica del martes, el jugador compartió la imagen donde se le ve conduciendo el balón y la acompañó de un “Vamos” con el emoticón del brazo haciendo fuerza y un corazón rojo ¿Volverá para el duelo ante Ñublense? Es una respuesta que por el momento solo maneja Gustavo Álvarez.

Assadi se prepara junto a sus compañeros para enfrentar a Ñublense (Instagram)

¿Cuáles son los números de Lucas Assadi en este 2024?

En el presente Campeonato Nacional, Lucas Assadi ha disputado 127 minutos graficados en seis partidos, de los cuales solo en uno ha sido titular. No ha anotado goles y tampoco ha recibido amonestaciones.