Universidad de Chile se prepara para comenzar una nueva temporada. El cuadro azul se estrenará ante Audax Italiano por la Liga de Primera 2026, en un duelo que despierta importantes expectativas.
Por ello, Leonardo Rodríguez conversó con BOLAVIP Chile y se refirió a una de las estrellas del plantel estudiantil. Le tiene toda la fe del mundo para esta campaña. ¿Quién es?
El mítico volante creativo mencionó a Lucas Assadi y expresó su confianza en su desempeño para este año. Sabe que pueden ser los últimos meses del oriundo de Puente Alto en el equipo de sus amores.
“Es un chico formado en el club, que tiene muchas condiciones. Ha sufrido altos y bajos, lo que es lógico en el proceso de crecimiento”, comenzó señalando el legendario ’10’ de los universitarios.
Luego, agregó: “Es bueno técnicamente, tiene una calidad y una categoría para jugar, que con el correr del tiempo se va a asentar. Creo que Lucas ha ido creciendo mucho y esperamos que siga creciendo mucho más”.
El 2026 de Universidad de Chile
Finalmente, el campeón con los azules analizó el arribo de Francisco Meneghini. Se restó de un cuestionamiento: queda mucho trabajo por delante. Eso sí, le puso presión.
“Cuando se produce un cambio de entrenador, es un proceso nuevo, una forma nueva de jugar. No sé todavía para evaluar, todavía no hay una respuesta (…) En los procesos nuevos siempre se corren riesgos”, cerró.
En resumen:
- El proceso de crecimiento: “Ha sufrido altos y bajos, lo que es lógico. Pero tiene una categoría para jugar que con el correr del tiempo se va a asentar”, afirmó el argentino en BOLAVIP Chile.
- Cualidades técnicas: El ídolo destacó que Assadi ha crecido mucho en el último tiempo y que su calidad técnica es la que marca la diferencia en el fútbol chileno.
- ¿Despedida a la vista?: Existe la sensación en el entorno azul de que, ante una buena campaña en esta Liga de Primera 2026, el futuro de Lucas podría estar en el extranjero tras el cierre del primer semestre.