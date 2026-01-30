Universidad de Chile se prepara para comenzar una nueva temporada. El cuadro azul se estrenará ante Audax Italiano por la Liga de Primera 2026, en un duelo que despierta importantes expectativas.

Por ello, Leonardo Rodríguez conversó con BOLAVIP Chile y se refirió a una de las estrellas del plantel estudiantil. Le tiene toda la fe del mundo para esta campaña. ¿Quién es?

El mítico volante creativo mencionó a Lucas Assadi y expresó su confianza en su desempeño para este año. Sabe que pueden ser los últimos meses del oriundo de Puente Alto en el equipo de sus amores.

“Es un chico formado en el club, que tiene muchas condiciones. Ha sufrido altos y bajos, lo que es lógico en el proceso de crecimiento”, comenzó señalando el legendario ’10’ de los universitarios.

Luego, agregó: “Es bueno técnicamente, tiene una calidad y una categoría para jugar, que con el correr del tiempo se va a asentar. Creo que Lucas ha ido creciendo mucho y esperamos que siga creciendo mucho más”.

Leo Rodríguez le tiene fe a Lucas Assadi en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2026 de Universidad de Chile

Finalmente, el campeón con los azules analizó el arribo de Francisco Meneghini. Se restó de un cuestionamiento: queda mucho trabajo por delante. Eso sí, le puso presión.

“Cuando se produce un cambio de entrenador, es un proceso nuevo, una forma nueva de jugar. No sé todavía para evaluar, todavía no hay una respuesta (…) En los procesos nuevos siempre se corren riesgos”, cerró.

En resumen: