El fútbol continental está de luto tras confirmarse el fallecimiento del técnico argentino Miguel Ángel Russo a los 69 años producto de un agravamiento de su estado de salud.

En las últimas semanas el actual entrenador de Boca Juniors había sufrido complicaciones de salud, por lo que tras un tratamiento intensivo fue derivado a su hogar en Buenos Aires donde finalmente perdió la vida en las últimas horas.

El entrenador de larga trayectoria en el fútbol sudamericano, sumó uno de los capítulos más importantes de su carrera en nuestro país cuando en 1996 dirigió a Universidad de Chile y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en una histórica campaña que fue frenada en una polémica llave contra River Plate de Ariel Ortega y Enzo Francescoli.

Miguel Ángel Russo dirigió a Universidad de Chile en 1996 (Getty Images).

Aquella temporada, los azules conformaron un plantel de grandes nombres que compitió internacionalmente entre los grandes del continente. En aquel equipo destacaron futbolistas como Marcelo Salas, Ronald Fuentes, Sergio Vargas, Cristián Traverso y Leonardo Rodríguez, entre otros.

Y precisamente fue el histórico ídolo argentino de los azules, quien tras conocerse la muerte de Russo reaccionó en redes sociales con un emotivo mensaje. El ‘Leo’, quien llegó en 1995 a la U, publicó una conmovedora despedida.

“El dolor me supera, la tristeza es infinita. La batalla es desigual para un hombre que sabía combatir. Tu sonrisa, ‘esto es Copa Libertadores’ decías, y respondías todo sin decir nunca nada. Extraordinario Miguelo. Te vamos a extrañar. Vuelta alto”, escribió el ex mediocampista argentino.

La despedida del ‘Leo’ a Miguel Ángel Russo