El argentino Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más respetados y queridos del continente, atraviesa un delicado estado de salud y actualmente se se encuentra en su domicilio acompañado por su familia.

En los últimas horas, su situación se ha vuelto más delicada, lo que motivó a Boca Juniors, su actual club, a emitir un comunicado informando que se encuentra bajo cuidados médicos intensivos con un pronóstico reservado, generando una ola de preocupación y solidaridad en todo el ambiente del fútbol sudamericano.

Dentro de su vasta trayectoria, uno de los capítulos más recordados por los hinchas chilenos fue su paso por Universidad de Chile en 1996, con el cual alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, quedando a un paso de la final en una polémica definición contra River Plate.

Un ídolo de la U no olvida a su gran maestro

La gran figura y cerebro de ese plantel era el mediocampista argentino Leonardo “Leo” Rodríguez. Considerado uno de los mejores jugadores extranjeros que han pasado por el fútbol chileno, Rodríguez fue el conductor del equipo de Russo, deslumbrando con su talento, visión de juego y liderazgo.

La relación entre el técnico y el “10” fue fundamental para el éxito de esa campaña, forjando un lazo de profundo respeto y cariño que ha perdurado a lo largo de los años. Por ello, al conocer las noticias sobre el estado de salud de su antiguo entrenador, Rodríguez no tardó en manifestar su apoyo.

“La mejor Copa Libertadores de la historia con vos Miguelo. Fuerza Miguel“, escribió en redes sociales.