Leyenda azul y el duelo de Universidad de Chile ante Cobresal: "Hay gente de la U que quiere entregar el partido y no, la U tiene que ir con todo"

La fecha 29 se viene con todo con un Cobresal que viene quemando aceite al conseguir apenas un punto de sus últimos seis en juego, perdiendo de local ante Audax Italiano y empatando con O´Higgins.

¿El próximo partido? un encuentro con alto morbo porque los mineros reciben en su reducto a Universidad de Chile, un invitado a la fiesta que puede ser de piedra, y sin querer queriendo ayudar a su archirrival Colo Colo.

Hay suspicacias respecto a este partido, sobre todo como llega la U. Al respecto Bolavip conversa con Horacio Rivas el que analiza la fecha. “Uno se pone a mirar hoy en día, tanto Huachipato y Cobresal tenían la obligación de demostrar por qué pelean el título y no lo hicieron, no ganaron, entonces es algo general, no sólo le pasa al la U”, aseguró.

Respecto al partido de alto voltaje que se viene, Carepato aclara que “la U tiene una necesidad de seguir ilusionándose, de seguir pensando en que hay que ganar y clasificar”.

Horacio Rivas pide que la U vaya con todo a El Salvador.

Además Rivas hace una fuerte confesión que hacer. “He escuchado gente de la U de que este partido ante Cobresal hay que entregarlo, creo que no habrá campeón por lo que pase en El Salvador, así que no hay que pensar en eso, debemos sumar de a tres”, afirma.

Para el final, Carepato no tiene doble lecturas y exige que “La U tiene que ir con todo, ganar y pensar en que puede pelear aún la posibilidad de ir a la Sudamericana”.

¿Cuándo juegan Cobresal y Universidad de Chile?

Mineros y azules se verán las caras en el estadio El Cobre de El Salvador el próximo domingo 3 de diciembre a las 18:00.