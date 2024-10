Marcelo Barticciotto sacó la voz por los hinchas de Universidad de Chile. A pesar de que es ídolo en el archirrival, Colo Colo, no desconoce de la grandeza del cuadro universitario. Ante ello, pidió un estadio para su rival.

El histórico del cuadro albo exigió una casa propia para los azules en ESPN. Para él, debería ser una prioridad para Azul Azul: la hinchada no puede seguir esperando.

“La U tiene que tener un estadio. Es un equipo grande. No entiendo cómo los dirigentes no se desviven por eso. No tienen la prioridad, debería ser prioridad”, comenzó señalando.

Tras ello, encontró una profunda respuesta de un referente azul: Diego Rivarola. El mítico delantero de los universitario le contestó en vivo y aseguró que ha sido una misión de la directiva, pero que no es fácil.

“Ha sido prioridad, pero, ¿sabes lo que pasa? Esto no depende solamente de los dirigentes”, señaló el destacado goleador. Luego, Barticciotto asintió y le cedió la razón: “Sí, el tema de los alcaldes”.

Y es que el recordado atacante azul trabajó en la concesionaria que administra a Universidad de Chile: sabe de los conflictos que ha tenido el club . “Hasta que no tengas un pequeño de alguien más, no puedes”, le recalcó.

“La sensación que me da a mí es que varios que no quieren que la U tenga estadio. No puntualizo. Eso claramente le da un valor al fútbol chileno”, cerró Rivarola.

Marcelo Barticciotto quiere un estadio para Universidad de Chile. El referente de Colo Colo alzó la voz por los hinchas azules.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente duelo de los azules será contra Universidad Católica en el Clásico Universitario. Se disputará el sábado 19 de octubre será desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura. Será válido por la fecha 28 del torneo nacional.