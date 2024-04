El ex futbolista y el periodista tuvieron un fuerte diálogo tras esta polémica del Unión Española y Universidad de Chile

Universidad de Chile venció a Unión Española en un apretado compromiso válido por una nueva fecha del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ se impusieron por la mínima gracias al tanto de Maximiliano Guerrero en el Estadio Santa Laura.

El encuentro no estuvo excento de polémicas, en la que sin duda una de ellas fue la del posible penal en favor de Unión Española, en la que Emiliano Vecchio recibió un contacto leve por parte de Marcelo Morales, el defensor de la U y el ’10’ ‘Hispano’ cayó tras dicho contacto, el cuál no fue estimado como penal por el árbitro del cotejo.

Sobre esta jugada, un importante y tenso debate tuvieron el periodista Danilo Díaz y el ex futbolista Jorge Valdivia dentro de Radio ADN, en la que manifestaron sus posturas diferente ante esta situación en cuestión.

“No fue penal”, partió indicando Valdivia, en donde tras cartón el comunicador indicó “Si fue penal, el criterio y al otro lado (…) eso lo dijo Miguel Ponce en conferencia de prensa y él dijo ‘yo jugué en un equipo grande’, el criterio réferi ese es el punto”, comenzaron en su polémica.

Luego de aquello, el ‘Mago’ soltó toda su artilleria y recordó una jugada que ocurrió en la fecha anterior con Matías Zaldivia, en la que en una situación similiar, no le cobraron el penal a favor a la U.

“Yo jugué en equipos grandes y sé que los criterios son distintos, pero hace una semana atrás en Cobreloa con la U fue lo mismo, Zaldivia entró al área de Cobreloa y medio que magnificó una jugada, pero lo tocan, yo creo que lo toca el central de Cobreloa, pero hay una magnificación, si bien hay un leve contacto, pero Zaldivia magnifica la jugada, no es una significación de penal“, explicó.

Flores en la polémica tras el partido de Unión Española y la U | Foto: Photosport

Sobre los dichos de los diferentes criterios de los árbitros con los equipos grandes, Valdivia se anduvo mosqueando un poco, en la que considera que aquello ocurre de cierta forma, pero en que los jueces también se equivocan en contra de los denominados ‘grandes’, en la que puso un interesante caso.

“Cuando se habla de los criterios, yo me voy más atrás incluso, si bien hay una cantidad de falta que se le cobra a los equipos grandes, pero si ustedes se acuerdan el penal que le hacen a Falcón en pandemia frente a Cobresal, que fue un penal asqueroso, fueron al VAR y no lo cobraron”.

“Cuando uno dice lo del tema de los criterios de los árbitros con los equipos grandes, está bien, los árbitros también se equivocan con los equipos grandes”.

Volviendo a la jugada en cuestión, Valdivia sentencia señalando en que si bien hay un contacto de Morales con Vecchio, este no es suficiente para cobrar un penal.

“Lo de Vecchio no fue penal, hay un toque leve, pero no significativo para que el árbitro lo sancione, ni lo llaman al VAR. ¿Ese golpe significó que él no pudiese continuar con la carrera?, concluyó.

Finalmente, Díaz mostró la otra cara de la moneda, en la que siente que si fue penal el de Marcelo Morales a Emiliano Vecchio, en la que considera que el toque es suficiente para forzar la caída del volante ‘Hispano’.

“A mí me parece penal, está bien, viene lanzado, pero lo toca abajo. Ayer el VAR respaldó al árbitro con su decisión, le pudo haber pasado la pelota, pero esos son los criterios. Si es una jugada interpretable”, concluyó.