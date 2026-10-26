Los tres jugadores de Universidad de Chile que arriesgan perderse el clásico ante Universidad Católica

Estos son los tres jugadores de la Universidad de Chile que podrían perderse el clásico con la UC.

Universidad de Chile tiene un importante desafío durante esta jornada en la Liga de Primera, donde el conjunto ‘Laico’ vuelve a ver acción en el torneo nacional y se enfrentará ante Everton de Viña del Mar en El Teniente de Rancagua.

El equipo que es comandado por Fernando Gago tiene su foco puesto en esta recta final de la temporada, en la que los ‘Azules’ luchan con todo por lo que es el cupo al Chile 2.

Para lo que es esta parte final del torneo y su lucha por el Chile 2, desde el ‘Romántico Viajero ya empiezan miran de reojo lo que también será su duelo crucial ante Universidad Católica, lo que será una nueva edición del Clásico Universitario.

Por lo mismo, en el duelo de esta jornada ante los ‘Ruleteros’, hay tres futbolistas de la U que deberán tener especial cuidado, ya que una nueva tarjeta amarilla podría dejarlos fuera del esperado enfrentamiento ante uno de sus clásicos rivales.

Zaldivia corre peligro en la U | Foto: Photosport

Los tres apercibidos en la U

Los jugadores de Universidad de Chile que arriesgan perderse el Clásico Universitario en caso de ser amonestados ante Everton son Gabriel Castellón, Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero.

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Estos tres jugadores buscarán zafar de lo que podría ser una amonestación, en la que sin duda tendrán un cuidado para no perderse lo que puede ser una ‘final’ ante la UC.

El encuentro entre Universidad de Chile y Everton se disputará este lunes 26 de octubre a partir de las 18:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.