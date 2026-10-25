¡Con un esperado retorno! Los citados de Universidad de Chile para enfrentar a Everton por la Liga de Primera

Universidad de Chile prepara a su mejor plantel para lo que será su duelo ante Everton de Viña del Mar.

Universidad de Chile disputará un importante partido dentro de la Liga de Primera en el que los ‘Azules’ recibirán a Everton de Viña del Mar en el Estadio El Teniente de Rancagua

Para este duelo, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante desafío, en el que busca sumar un nuevo triunfo que lo mantenga firme en su lucha por el Chile 2.

En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con importantes retornos dentro del equipo, en la que Octavio Rivero volverá a ver ser opción en la Liga de Primera, como también Lucas Barrera, quienes dejaron atrás su problemas físicos.

La única baja para este compromiso en la Universidad de Chile será Javier Altamirano, quien se encuentra con algunos problemas físicos, además de Bianneider Tamayo, que quedó fuera de la nómina por decisión del DT.

Barrera vuelve en la U | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante Everton

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Defensores: Igor Lichnovsky, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal y Matías Zaldivia.

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Mediocampistas: Israel Poblete, Tobías Reinhart, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Agustín Arce y Lucas Barrera.

Delanteros: Maximiliano Guerrero, Octavio Rivero, Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez y Gonzalo Reyna.