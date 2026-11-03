La respuesta de Matías Zaldivia cuando le preguntaron si a la U le pesan los clásicos: “No sé…”

Al defensor le preguntaron por la inconsistencia de la U en los clásicos durante esta temporada: "De cuatro, ganamos dos".

Universidad de Chile vive horas amargas tras la derrota ante Universidad Católica en el Claro Arena, y que le dejó en bandeja el título a Colo Colo. Pero la gran preocupación fue la nueva derrota que sumó el conjunto dirigido por Fernando Gago en los clásicos de la segunda rueda, donde además dejó una pobre imagen futbolística.

En la antesala de la revancha frente a Deportes Antofagasta por la Copa Chile, Matías Zaldivia enfrentó las preguntas sobre la irregularidad del elenco estudiantil en este tipo de encuentros y si existe algún factor que explique las dificultades de los azules en los partidos de mayor trascendencia.

El defensor descartó que a la U le pesen los clásicos y manifestó su desacuerdo con esa interpretación. “No sé, no comparto. De cuatro clásicos ganamos dos y perdimos dos. Los clásicos son partidos aparte, pero no creo que pase por el lado de cuándo son los partidos importantes. Todos los partidos fueron importantes en esta etapa”, respondió.

Zaldivia anotó el gol del triunfo de la U ante Colo Colo en la primera rueda (Photosport).

Zaldivia defiende el rendimiento de la U

El zaguero también recordó la remontada que protagonizó el equipo durante el campeonato, cuando logró recortar distancia con Universidad Católica e incluso superarla en la tabla de posiciones.

“Si vos te ponés a ver, estábamos por debajo de Católica a no sé cuántos puntos y después tuvimos una seguidilla de buenos resultados que nos logró poner cinco puntos por encima de ellos. Y nada, el fútbol es así, más los clásicos, que son partidos aparte”, cerró.

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En síntesis