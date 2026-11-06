Claudio Borghi pide a este jugador en la Selección Chilena: “Merece una oportunidad”

El comentarista deportivo analizó la nómina de Chile para enfrentar a Colombia en la fecha FIFA y solicitó a Matías Zaldivia.

La Selección Chilena prepara sus próximos desafíos: el combinado nacional reveló su lista de citados para medirse contra Colombia en la fecha FIFA. En tal convocatoria, hubo un jugador que Claudio Borghi hubiese considerado.

¿De quién se trata? En los micrófonos de TNT Sports, el comentarista deportivo y otrora estratega de La Roja se refirió a Matías Zaldivia. Le llama la atención el defensor central de Universidad de Chile.

Por esto, al momento de analizar la nómina entregada por Nicolás Córdova, el campeón mundial mencionó al futbolista de 35 años. Es pieza indiscutida en la formación titular de su club.

“A mí me falta Matías Zaldivia. ¿Es chileno, no? A mí me parece que merece una oportunidad“, indicó escuetamente el recordado DT.

Cabe consignar que a pesar de nacer en Argentina, el zaguero se nacionalizó chileno en diciembre de 2021. Ha representado a La Roja en una ocasión: en un amistoso contra Cuba en junio de 2023.

Claudio Borghi quiere a Matías Zaldivia en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Claudio Borghi pide a Matías Zaldivia en la Selección Chilena

En tanto, durante esta campaña en Universidad de Chile, el defensa ha disputado una totalidad de 29 compromisos: acumula dos goles y dos asistencias en dichos enfrentamientos.

Sin embargo, tales números no le bastaron para ser nominado a La Roja, que jugará dos duelos contra Colombia: el 13 y 17 de noviembre, en Cali y Santiago de Chile, respectivamente.