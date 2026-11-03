Matías Zaldivia revela su gran pena en la Universidad de Chile: “Es algo que quiero”

Universidad de Chile cosechó una dura derrota el pasado fin de semana dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ cayeron por 1-0 ante Universidad Católica, resultado que dejó al equipo de Fernando Gago con mínimas chances de ser campeón en el torneo.

Tras este doloroso resultado, en esta jornada el defensor azul, Matías Zaldivia conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa e hizo una autocrítica a lo que ha sido el rendimiento del equipo en los últimos años, el que no le ha permitido poder lograr ser campeón.

“Creo que en estos torneos largos es muy importante conseguir una regularidad de siete u ocho fechas ganando, y nosotros, a lo largo de estos años, no hemos podido conseguirlo“, partió indicando Zaldiia.

Agregando a esto, el ‘Mati’ lamenta lo que fue el cierre de temporada de la Universidad de Chile en el 2024, en el que siente que tuvo todo para poder cortar la mala racha de no conseguir el título del torneo nacional.

Zaldivia habla de su presente en la U | Foto: Photosport

“El año 2024 fue nuestro año más regular. Tuvimos la mala suerte de que Colo Colo ganó 16 partidos seguidos o algo así, una cosa inusual en un torneo. Tuvimos mala suerte. En el 2023 fue más de transición, porque veníamos mal de los años anteriores”, remarcó.

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Zaldivia y su gran pena en la U: busca ser campeón

Concluyendo, Zaldivia dejó en claro que su gran tarea pendiente con la Universidad de Chile es poder conseguir un título dentro de la Liga de Primera, en la que avisa desde ya que hará hasta lo imposible para lograr aquello en la próxima temporada.

“En estos últimos dos años fuimos un poco irregulares en algunos momentos. El año pasado, con el tema de la Sudamericana, nos costó un poco jugar tantos partidos, pero no es excusa. Siempre dije que el campeonato nacional es algo que quiero conseguir en este club y no voy a parar de trabajar hasta conseguirlo. Hay que esperar que termine este año y, si no, será el que viene”, cerró.