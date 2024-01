Universidad de Chile tuvo su primer traspié dentro de su pretemporada, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez cayeron por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido, encuentro en el que los ‘Azules’ alinearon una formación muy variada a lo que fue el duelo con la UC.

Dentro de las grandes novedades en la formación, se encontraba el nombre del atacante Luciano Pons, quien finalizado el duelo conversó con los medios de comunicación en zona mixta, dejando su análisis a lo que fue el desempeño del equipo.

“Fue un partido muy difícil, no es el resultado que queríamos , pero bueno, habrá que analizar el partido, sentarse y ver las cosas que hicimos bien para seguir mejorándolas y las cosas que hicimos mal para tratar de mejorarlas para que no vuelvan a suceder”, comenzó indicando Pons.

A pesar de la derrota, el delantero argentino quedó satisfecho con lo que fue este compromiso, la que consideraba como una prueba de fuego para él, ya que quería volver a jugar un partido completo.

Pons tuvo su primera titularidad con la U | Foto: Photosport

“Me sentí bien, hace mucho tiempo que no jugaba 90 minutos, por momentos me sentía un poquito ahogado. Contento poder llegar a los 90 y terminarlos bien físicamente, que personalmente lo estaba buscando, tratar de jugar los 90 y terminar bien”, explicó.

Pons no se alarma en la U

Sobre las escasas situaciones de gol que se pudo generar el equipo, el ex Independiente de Medellín no alarmó con aquello e indicó que este punto deberán corregirlo durante estos días de trabajo.

“Costó la llegada del balón a los delanteros, ha tocado hoy defender mucho, pero bueno, son cosas que hay que mejorar, hay que tratar de que no vuelva a suceder y comenzar a corregir cosas desde mañana”, apuntó a los medios de comunicación.

Finalmente, Pons hace un balance muy positivo a lo que ha sido esta pretemporada del conjunto ‘Laico’, en la que destaca la labor que ha podido tener el equipo, avizorando un buen futuro para lo que viene.

“Se vienen haciendo unos amistosos muy buenos, el equipo hizo una pretemporada muy dura y la verdad que estos amistosos vienen muy bien. El equipo lo viene haciendo bien, hoy costó un poquito, pero contento por estos partidos que se han hecho de buena manera”, cerró.

¿Cuándo es el debut de la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile tendrá su estreno en el Campeonato Nacional el domingo 18 de febrero ante Cobresal en el Estadio Nacional a partir de las 18:00 horas.