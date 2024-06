El jugador de 22 años no seguirá en el Crotone, pero tampoco tiene entre sus planes a la U ni volver a Chile. Quiere seguir en Europa.

Luis Rojas no volverá a Universidad de Chile ante su complejo momento en Italia y busca nuevo club

Luis Rojas vive inciertos días en Italia, pero no volverá a su tierra. El volante de 22 años deberá buscar club para salir cedido, ya que no ve muchas posibilidades en Crotone. A pesar de años de incertidumbre, no ve como una opción volver a su país o a Universidad de Chile.

Por ahora, el canterano azul seguirá en Europa. Según la información recabada por BOLAVIP CHILE, el mediocampista ya tiene sondeos para mantenerse en dicho continente. Confía en sus capacidades para intentar seguir dando pasos en la élite del fútbol.

En la última temporada, el chileno vivió su mejor temporada desde que partió desde la U en 2020. Disputó 16 compromisos durante la temporada con el Pro Vercelli de la Serie C de Italia, anotando en dos ocasiones. Su club terminó octavo en el grupo A de la tercera división local.

Cabe destacar que durante comienzos de 2024, el diestro fue sondeado por dos clubes de la Serie B: Modena y Pisa. Sin embargo, las operaciones no prosperaron y partió nuevamente al Pro Vercelli. Por ahora, todo va viento en popa lejos de su tierra de origen.

Luis Rojas logró su mejor temporada en Europa desde su salida en Universidad de Chile.

Fugaz irrupción en Universidad de Chile

A pesar de lo lejano que pareciera su salida, Lucho Rojas abandonó Universidad de Chile en 2020. Al momento de partir, el promisorio jugador tan solo tenía 18 años y el Crotone había ascendido recientemente a la Serie A de Italia. Fue vendido por 1,8 millones de dólares.

Los hinchas de la U poco y nada pudieron ver de sus dotes en la cancha. Exhibió tintes de talento en los 75 minutos que sumó en tres duelos bajo la dirección de Hernán Caputto. En 2019 ya había maravillado con sus dotes en el Sudamericano sub-17 de Perú. Cuatro goles con La Roja le bastaron para emigrar a Europa.

