En una verdadera teleserie turca se ha transformado el posible fichaje del delantero uruguayo Octavio Rivero en la Universidad de Chile de cara a la temporada 2025, donde los azules buscarán competir a nivel internacional e internacional.

En los últimos días, mucho se ha hablado que desde Barcelona de Guayaquil, equipo dueño del pase del ex Colo Colo, no dejaría partir tan fácilmente a Rivero, pero en la U confían que el futbolista terminará decantándose por recalar al Romántico Viajero.

Incluso, hay medios que informan que el jugador se habría negado a ir a la pretemporada en Manta del cuadro del Ídolo del Astillero, mientras que el club subió un comunicado oficial dando a entender que Rivero sí irá.

Nicolás Peric le habla fuerte y claro a Azul Azul por el caso Octavio Rivero

A raíz de esta situación, el ex guardameta nacional Nicolás Peric tomó el micrófono en Pauta de Juego de Radio Pauta y le dejó un potente mensaje a Azul Azul, concesionaria que maneja los hilos del club estudiantil.

“Octavio Rivero puede tener ganas, puede creer que es una buena oportunidad para él volver a Chile, pero para eso hay que pagar porque el jugador tiene contrato. No puedes pretender ir a robar un jugador”, expresó el ex golero del Audax Italiano.

Octavio Rivero es uno de los grandes anhelos de Azul Azul | FOTO: Archivo

“Hagan las cosas bien muchachos. ¿Tiene plata? ¿Quieren a Octavio Rivero? Páguenlo si lo quieres y si no tienes la plata ni siquiera averigües. No puedo tratar de aspirar a algo que no tengo como lograr, es así de sencillo”, concluyó Peric.

¿Cuándo vuelve a jugar la U en la Copa de Verano?

El compromiso será este sábado 11 de enero a las 20 horas cuando enfrente a Godoy Cruz de Mendoza en su segundo y último partido en la Copa de Verano 2025.