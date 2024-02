Un verdadero bochorno es el que se vive en estas horas dentro del fútbol chileno, tras confirmarse la suspensión del duelo entre Universidad de Chile y Cobresal, generó una gran polémica dentro de nuestro fútbol por esta insólita decisión que se tomó a horas de desarrollarse este encuentro.

Ante esto, el periodista nacional, Manuel de Tezanos se tomó el espacio dentro del programa ‘Balong Radio’ en Youtube para manifestarse a este nuevo fracaso que se vive en el fútbol chileno previo a su inicio en este 2024, en la que sepulta con todo el plan de Estadio Seguro.

“Hoy día ya la figura de Estadio Seguro no tiene sentido, debería disolverse, porque no tiene ningún tipo de autoridad, porque si Estadio Seguro pone unas reglas, el club agarra este cuaderno de cargos, lo cumple, debería poderse jugar, es tan simple como esto”, comenzó diciendo de Tezanos.

Siguiendo en su explicación, el comunicador expresa “al final se está actuando en son o al ritmo de quienes hacen desmanes, de quienes no son hinchas del fútbol, quienes van a asaltar afuera de los estadios, a ellos son a quienes no pueden controlar y por lo tanto terminan perjudicando a los 35 mil personas que no causan problemas y que quieren ver fútbol”.

Universidad de Chile no podrá jugar en esta primera fecha | Foto: Photosport

Para el comentarista deportivo la aparición de Estadio Seguro desde su creación ha sido un verdadero fracaso en lo que era su gran misión de salvaguardar nuestro fútbol, algo que está muy alejado de que pueda suceder hoy en día.

“Este plan de Estadio Seguro yo creo que ha sido uno de los grandes fracasos de los que yo tengo memoria en este país, porque es un plan transversal a los gobiernos, ¿sigue Pamela Venegas?… no ha sido buena su gestión y ninguna de los anteriores, pero en este caso creo que se ha agravado por la figura del Delegado Presidencial“, declaró.

Finalmente, de Tezanos pide a gritos a una reformulación de este plan y que espera que una persona con alta experiencia tomé el cargo, para poder liderar una estrategia importante para sacar de esta crisis al fútbol chileno.

“Yo creo que el plan Estadio Seguro tiene que modificarse seriamente, tienen que poner a cargo a una persona especialista, ojalá traer a alguien de afuera y que haya tenido experiencia en Argentina o Brasil y que ponga un plan en acción y que ponga autoridad para este tipo de eventos. Hoy es una figura decorativa el plan de Estadio Seguro. Lo único que ha pasado en Estadio Seguro, es que los estadios se vuelvan más inseguros desde que partió el plan“, cerró.