Universidad de Chile continúa afinando su planificación de cara a la próxima temporada, con la búsqueda de refuerzos como uno de los focos principales del nuevo proyecto deportivo que encabezará Francisco “Paqui” Meneghini.

En ese escenario, el mercado de fichajes ya empieza a instalar nombres en la órbita del Romántico Viajero, especialmente en la zona ofensiva, donde la dirigencia es consciente de la necesidad de sumar jerarquía y experiencia.

Uno de los nombres que ha rondado el ambiente azul es el de Juan Martín Lucero, delantero argentino actualmente en Fortaleza, cuyo perfil ha sido seguido en más de una ventana de transferencias por el CDA.

Manuel Mayo y la posible llegada de Juan Martín Lucero

Consultado por el nombre del ex Colo Colo, el gerente deportivo del Romántico Viajero, Manuel Mayo, optó por no entrar en confirmaciones, pero dejó una declaración que rápidamente generó lecturas en clave de mercado.

“De los delanteros mencionaste un nombre que no me voy a referir, pero ese nivel de jerarquía es la que buscamos y la que necesita este club”, señaló en conferencia de prensa.

Lucero podría dejar en el olvido al Cacique y ponerse la camiseta del cuadro azul | FOTO: Wagner Meier/Getty Images)

Sin nombrarlo explícitamente, la frase fue interpretada como una señal clara respecto al estándar que la U pretende para reforzar su ataque: futbolistas consolidados, con peso específico y capacidad para marcar diferencias.

Por ahora, desde el CDA mantienen la cautela, pero el mensaje fue claro: la U apunta alto en la búsqueda de su próximo delantero y el nombre de Lucero seduce.

En síntesis…