Universidad de Chile no se retirará del mercado de fichajes. A pesar de que el conjunto estudiantil ya sumó cinco refuerzos, la posibilidad de contratar una nueva figura está latente.

Si bien no es la prioridad, Manuel Mayo lo dejó claro: el libro de pases está abierto y debe aprovecharse. El gerente deportivo abordó la conformación del plantel azul para esta campaña e impactó con un anuncio.

¿Qué pasó? A pesar de que los deseos de Francisco Meneghini fueron cumplidos, existe la opción de que surja alguna sorpresa de último minuto. Eso está por verse.

“Con lo de si está cerrado el plantel, voy a dejar la puerta abierta siempre hasta que se pueda, pero sobre las posiciones que habíamos definido con el entrenador, ya están todas”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “No la quiero cerrar al 100%, porque pueden pasar situaciones. Estamos atentos, la secretaría no para en todo el año, pero ya están incorporados todos los jugadores que definimos con el cuerpo técnico”.

Manuel Mayo no descartó más movimientos en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Los refuerzos de Universidad de Chile para 2026

Cabe consignar que en este período de pases, Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Lucas Romero y Marcelo Morales fueron oficializados por la escuadra universitaria.

De los mencionados, solo el último no sumó minutos en el debut por la Liga de Primera 2026. Si el cuerpo técnico lo estima conveniente, tendrá que decir presente ante Huachipato por la segunda fecha.

En resumen: