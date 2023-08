Universidad de Chile atraviesa un difícil momento en el Campeonato Nacional: los azules acumulan cinco fechas sin saber de victorias y los hinchas comienzan a perder la paciencia con Mauricio Pellegrino.

Pese a eso, el estratega argentino se mantiene estoico en su puesto y sigue confiando que puede convertir las pifias de los simpatizantes del cuadro bullanguero en aplausos.

Pellegrino intentará volver a los abrazos cuando enfrente a Unión La Calera | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Fue en la conferencia de prensa de este miércoles que el ex DT de Vélez Sarsfield contestó las distintas preguntas de los medios de comunicación y dejó en claro que siente el respaldo de la dirigencia azul.

“La U viene de muchos años muy mal, digamos ese es el equipo que hemos heredado la institución, los jugadores, el entrenador, la gente y ustedes que siguen a la U. Hemos sido capaces de mejorar a muchos niveles como a nivel defensivo, ofensivo, de ser eficientes. Hemos tenido altibajos mentales, de competitividad, de rendimiento. ¿El responsable es solo el entrenador? Yo creo que no. La pregunta es: ¿Si se corre Pellegrino todos esos males se van a ir? Si yo sentiría que sí, yo ya no estaría acá. Ahora estoy acá porque puedo ayudar a que lo que estamos viviendo es una etapa de crecimiento total”, partió diciendo.

Luego, Pellegrino remarcó que “en este momento, a falta de 9 jornadas, el equipo ha logrado los mismos puntos que el año pasado entonces se habla de un periodo de crecimiento, hay un trabajo que está ahí”.

“Una cosa es la racha y lo otro es nuestro trabajo y no estamos contentos estos. No está bueno que defienda mi trabajo pero hay que ponerlo en contexto y si estoy acá es porque me hace mucha ilusión, confío en mis jugadores y es lo que puedo decir. No es noticia si el entrenador se queda o se va, acá lo importante es la institución y ver qué pasa cuando no estamos bien, qué pasa de cara al año próximo”, sentenció.