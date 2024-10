En la madrugada del miércoles se conoció del violento asalto que sufrió el jugador de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, donde siete sujetos le robaron su camioneta, mientras se encontraba en una bencinera.

Hoy, el capitán de la U respondió escuetamente el suceso que le tocó vivir, pero de todas maneras reconoce que es un afortunado de poder contarlo, luego de lo sucedido.

“No tengo mucho por decir del incidente que tuve. Como entrenábamos más tarde, cené hasta un poco más tarde con un amigo, de vuelta a mi casa me pasó lo que todos saben y afortunadamente no me sucedió nada y lo puedo estar contando acá”, afirmó el futbolista azul.

Finalmente, no dudó en agradecer el hecho que esto no haya pasado a mayores. “Hay que dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad”, concluyó así, Marcelo Díaz.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

El compromiso entre la UC y la U válido por la fecha 28 del Campeonato Nacional de Primera División, se disputará el sábado 19 de octubre a las 18 horas en el Estadio Santa Laura.