En los azules, no les importa responder a la mala onda que viene desde Macul.

Una de las situaciones que ha marcado la temporada son las declaraciones de Colo Colo, un tanto exaltadas que van contra Universidad de Chile, que ha empañado un poco el correcto transitar de los partidos.

Por contraparte, en la U entienden que caer en ese juego barato del cual han apostado los del Macul, no es la mejor receta para responder y – bien o mal – eligieron ese camino.

Fue así, como este jueves, Marcelo Díaz respondió a un especial cuestionamiento que se le realizó en la previa del partido ante Universidad Católica. El capitán azul, eligió el camino.

“Lo que ha sucedido en otros equipos durante este 2024, siempre dijimos que no nos debería importar y seguimos con esa misma tónica. Solo nos preocupamos de hacer las cosas bien acá, de trabajar, de estar en silencio, de ir partido a partido, de venir a entrenar de la mejor manera posible y no involucrarnos con nadie”, afirmó Díaz.

Añadió que “creo que es el mejor antídoto que hemos usado y nos ha servido, vamos a seguir así hasta el final del 2024, porque la institución lo requiere así. Lo que suceda en otros equipos, realmente no nos interesa”, sentenció el mundialista en Brasil 2014.

Díaz sobre dichos de Arturo Vidal y Daniel Morón

En estas horas, tanto Arturo Vidal como Daniel Morón han señalado que la ANFP quiere ayudar a la U a conseguir el título. Carepato se refirió al respecto de estas palabras.

“No vi ni escuché lo que dijeron, porque a esa hora estaba en el CDA y como todos saben, estoy sin celular, ni mucho menos celular, ni menos redes sociales porque no las tengo. Pero vuelvo a lo mismo, a nosotros poco nos importa lo que digan los demás”, reiteró.

En el cierre, comentó que sus palabras siempre estarán llenas de respeto. “Solamente nos importa e interesa lo que suceda aquí en la U. El mensaje siempre ha sido positivo, muy mesurado, respetando a todos y uniendo al pueblo azul. Así es que lo que digan de otro lado, a mí no me importa, al club no le interesa. Nosotros hacemos nuestro trabajo como corresponda”, concluyó Díaz.