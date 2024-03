La edición 195 del Superclásico será un partido bastante especial, porque después de mucho tiempo, ambos equipos tendrán en sus filas a jugadores de la Generación Dorada, que ganó dos Copas Américas y bordeó la hazaña en el Mundial de Brasil 2014.

Arturo Vidal en Colo Colo y Marcelo Díaz en Universidad de Chile, le dan una plusvalía distinta al gran choque de nuestro fútbol nacional y que muchos esperan ese gran enfrentamiento en Macul.

Desde luego, la pregunta en conferencia salió para el capitán de la U. En la ocasión, el mediocampista hizo un repaso express de lo que fueron esos momentos con el King en La Roja, pero que ahora los pone en trincheras distintas.

“Sí, hemos compartido muchas cosas, nos tocó ganar, nos tocó perder, pero ahora estamos en veredas diferentes y cada uno, lógicamente, va a querer que su equipo gane“, señaló el Chelo.

Díaz responde: ¿Hubo roces con Vidal?

Consultado sobre qué piensa en relación al aporte de Vidal a Colo Colo, Carepato se restó de dar una opinión más acabada y que a él no le correspondía analizar aquello.

“No podría responder en qué cambia para ellos, porque yo soy jugador de la U. A nosotros no nos cambia en nada”, aseveró el 21 azul.

Finalmente salió al paso de supuestas discusiones con el King en su paso final por la selección chilena y del cuál tanto se comentó en su momento.

“Yo no he tenido ningún roce con él, ninguno. Ni afuera ni adentro, eso fue solamente inventos de, no se quién. Pero no hemos tenido ningún problema“, concluyó Díaz de manera tajante.

¿Cuándo se jugará el Superclásico?

Este domingo 10 de marzo a las 18 horas, se llevará a cabo la edición 195 del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.