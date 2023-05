Mauricio Pellegrino estuvo en conferencia de prensa este jueves en el Centro Deportivo Azul y abarcó el tema de la expulsión contra Cobresal en la pasada fecha, la cual no le le permitirá estar en el compromiso frente a Ñublense en Chillán por la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional 2023.

Sobre la polémica tarjeta roja al técnico azul, Marcelo Muñoz entregó su opinión en Pelota Parada de TNT Sports y pone en duda que las declaraciones del DT azul haya sido las que salen en el dictamen del árbitro.

“Es la palabra del informe arbitral contra nada. Es lo que dice el árbitro y nada más. O sea, puede ir a hacer sus descargos correspondientes, pero generalmente no se cree. Yo veo estas imágenes y honestamente no creo que haya dicho eso, de verdad”, dijo el periodista.

El técnico azul fue expulsado ante el cuadro minero | Foto: Photosport

“Además, axioma la conversación no verbal me enseñaron en la universidad. La postura que toma Pellegrino con las manos y que incluso se alcanza a escuchar algo con los brazos abajo, como que le debe haber dicho ‘bájeme los brazos’ o algo así. La verdad, no creo que haya dicho eso y en caso de que sea así, me parece exagerado”, agregó.

Por último, el comunicador resaltó la sinceridad del entrenador argentino y la autocrítica.

“Felicito al técnico Mauricio Pellegrino por la postura que tuvo en el día de hoy donde dice ‘yo a mis jugadores les pido calma y yo no se la transmití’. Así que en eso sentido a destacarlo por lo menos, pero me parece injusta la suspensión”, concluyó.