Este 11 de julio se cumplieron 30 años del debut de Marcelo Salas en Universidad de Chile en partidos de Primera División. Fue Arturo Salah el que lo mandó a la cancha en reemplazo de una leyenda azul: Mariano Puyol.

En exclusiva con Bolavip, el Matador reconoce que “es una fecha importante que ustedes, los medios y las redes sociales se encargan de recordarla. Sin duda, un momento muy bonito en el inicio de mi carrera”.

Salas reconoce que “para todos, el debut, por ahí cumpliéndose un sueño de niño, que es debutar como futbolista profesional. Primero eso ya que después uno no sabe lo que viene, ya que debutan muchos y después no consolidan la carrera o no les va cómo esperan. Pero en ese momento fue un pasito más, en mi objetivo que tenía desde chico y que se recuerda con mucho cariño”.

Marcelo Salas confiesa la razón de su amor por el número 11

¿Por que usaba la 11?

El ídolo azul cuenta que “fue un número que siempre me gustó, y fue por Juan Covarrubias que cuando jugaba en Temuco yo era pelotero y me gustaba, jugaba con la 11 y era zurdo. Recuerdo también a Moscoso, pero Covarrubias para mí, era lo mejor.

Salas reconoce que el número 11 es muy importante para él. “Mucho cariño con eso, numerología, para mí de la suerte que la llevo con mucha fuerza y ese día salió Puyol e ingresé yo.

Agregando que “es lo que se da con las nuevas generaciones, yo creo que ahí me tocó a mí y creo que después lo consolidé de buena forma y pude hacerme cargo de un número que en la U tiene mucha historia”.