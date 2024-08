Tras la quiebra de la U, el "Matador" no fue renovado y estuvo seis meses sin jugar. Ahí, el ex goleador azul recibió un especial llamado.

El nombre de Marcelo Salas está grabado en la memoria de los hinchas de Universidad Chile. El “Matador” marcó una época con una clase y categoría descomunal. Además, fue el encargado de liderar al equipo universitario para romper 25 años de sequía, luego de coronarse campeón en 1994.

Pero no todo fue color de rosas entre la relación del nacido en Temuco con el Chuncho, puesto que el ex goleador histórico de la Selección Chilena luego de la quiebra de la U no fue renovado y estuvo seis meses inactivo.

En ese tiempo, recibió un sorpresivo llamado de un viejo conocido que lo apoyó en todo momento y lo hizo retornar al club laico.

Marcelo Salas es considerado uno de los mayores ídolos de la U | FOTO: Photosport

MARCELO SALAS Y SU REGRESO A LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Fue a través del programa ‘Fuera de Juego’ en el canal ‘Hey Social TV’ en Youtube que el actual presidente de Deportes Temuco contó una inédita parte de la historia de su regreso a la U.

“Cerré mi carrera gracias el apoyo y ayuda de él (Arturo Salah). Yo vuelvo de Argentina a Chile el 2005, jugué 6 meses y después entró el síndico y no me renuevan y estuve 6 meses sin jugar. Ahí me sacan a mí, a Diego Rivarola y Pato Ormazábal y ahí asume Sergio Vargas como gerente técnico y nos sacó a todos”, partió diciendo el sempiterno atacante.

Bajo la misma línea, Salas agregó que “yo en marzo volví a entrenar por cualquier cosa para retirarme, me llamaron de Estados Unidos fui a una prueba para que me vieran desde el Chicago Fire y no quería irme a Estados Unidos. Me dice una persona conocida ‘vente porque te quieren ver para ver cómo estás físicamente’. Dije voy a estar 4 días y después voy a Las Vegas. Fui, entrenamos y después no fui más”

“Ahí me llama Salah y me invita a tomarme un café a su casa. Ahí fui a conversar y yo estaba enojado con el síndico y el gerente porque fue muy malo con lo que hicieron… Y ahí Salah me dice que la carrera que hice no merece que termine de esa forma. Vuelvo a la U, vuelve don Arturo y tenía razón: no podía terminar mi carrera estando sin jugar porque no me habían renovado un contrato. Las cosas por algo pasan”, concluyó.

La carrera de Marcelo Salas

Universidad de Chile, River Plate de Argentina, Lazio y Juventus fueron los clubes que el ‘Matador’ defendió a lo largo de su exitosa carrera como futbolista profesional.