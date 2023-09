Lucas Assadi ingresó en el minuto 89 en el Superclásico que Universidad de Chile empató 1-1 ante Colo Colo en el estadio Santa Laura. Marcelo Vega se refirió a la situación del futbolista, que está relegado a la suplencia en el plantel que dirige Mauricio Pellegrino.

El Toby señala que un tema más allá de lo futbolístico. “Acá hay que decir las cosas cómo son, creo que hay un problema entre el técnico y Assadi, para mí es así”, dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En ese aspecto relató un conflicto entre el estratega con el futbolista. “Yo sé cosas por otro lado y acá hay un problema. hubo un problema en el camarín cuando perdieron 5-2 con O’Higgins que se tuvo que meter Zaldivia para tranquilizar a Assadi y a otros jugadores”.

Vega fue enfático con la situación. “Aquí ya no se soportan. Eso que entra en los últimos dos minutos, es producto de que la gente está pidiendo a Assadi. Te está metiendo dos minutos al mejor jugador que tiene la U”.

Lucas Assadi ingresó en el minuto 89 del Superclásico. El joven futbolista reemplazó a Federico Mateos (Foto: Photosport)

“Yo no juego”

Johnny Herrera también comentó el ingreso de Lucas Assadi a los 89′ en el encuentro de la Universidad de Chile ante Colo Colo. “Parece más una burla al jugador que querer ocuparlo”.

Marcelo Vega aseguró que en una situación así no jugaría. “Yo no juego. A Cantatore le dije que no, me fui para el camarín”.