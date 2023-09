Universidad de Chile empató 1-1 ante Colo Colo en el estadio Santa Laura en el Superclásico. Los Azules fueron superados por el Cacique en el primer tiempo, pero en el complemento fueron más y tuvieron chances para llevarse un triunfo.

El ídolo de la U, Johnny Herrera expresó su sentir tras el compromiso. “Con sensaciones encontradas. Obviamente uno como que siempre quiere ganar. Estás con tu gente, hoy día el estadio estaba super bonito, la entrada de la U fue maravillosa, uno apela porque no se pierdan ese tipo de cosas, es parte del folklore de nuestro fútbol”, señaló el Samurai Azul en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Herrera considera que el cuadro azul tenía una gran oportunidad, producto de los problemas que traían los albos fuera de la cancha. “En cuanto a lo netamente futbolístico, Colo Colo en la semana hizo todo para que la U ganara. Era una oportunidad única para poder ganar el partido. No estoy conforme con el empate, yo quería que el equipo ganara, así de simple”.

Johhny Herrera queda con la sensación de que Mauricio Pellegrino pudo hacer más

El exfutbolista criticó a Mauricio Pellegrino. “Una vez más la terquedad de Pellegrino de dejar a su jugador más desequilibrante en la banca (Lucas Assadi), termina de una u otra forma por marcar el trámite del partido”.

“En el primer tiempo Colo Colo fue muy superior a Universidad de Chile, Fuentealba que era el encargado de crear, prácticamente no tocó la pelota, tampoco es responsabilidad de él, es del sistema como juega profesor. No tuvo cómo demostrar, no le llegaron pelotas para hacer algo”, complementó.

Johnny Herrera no queda conforme con Mauricio Pellegrino (Foto: Photosport)

Johnny Herrera siente que el entrenador pudo hacer más en cuanto a lo táctico. “En el segundo tiempo, coincidió con la patada que le pegan a Palacios que terminó rengeando y no pudo seguir, literalmente tenía a sus tres mejores jugadores afuera, Palacios, Thompson y Pizarro. La U tenía la chance para poder hacer algo más, en ese minuto, 15 o 20 del segundo tiempo, era cuando el entrenador pudo haber dado un golpe de timón, haber hecho algo distinto y haber arriesgado un poquito más. Estaba para hacer algo, para ganar el partido, lo menos malo es que se empató”.