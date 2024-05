Universidad de Chile juega esta tarde ante Deportes Iquique en Concepción con el objetivo de sumar de a tres y seguir con ventaja en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Ha sido tan buena la campaña de la U de Gustavo Álvarez, que varios de sus jugadores se ilusionan con ser parte de la selección chilena que jugará la Copa América en Estados Unidos.

BOLAVIP conversa con Marcelo Vega, el que sorprende y candidatea a Maximiliano Guerrero a La Roja que dirige Ricardo Gareca.

“Es un chico al que le costó, no estamos acostumbrados a que un jugador salga de un equipo de la B y llegue a un grande y resulte, les cuesta mucho, mira el caso de Moya, al que le ha costado afirmarse en Colo Colo, no es mal jugador, pero la presión, y todo lo que conlleva, cuesta”, indica.

Marcelo Vega le hace una estatua a Maximiliano Guerrero

Para el Toby “Guerrero lo ha hecho muy bien, tiene cualidades para estar en la selección, no sé si para titular, pero sí para estar, físicamente está muy bien, hace una pega silenciosa, marca, recupera, habilita, hace goles”.

El actual comentarista de TNT no se guarda nada a la hora de ensalsar al ex La Serena. “Se pone el overol y físicamente está bien, va al choque, se ve duro y no lo digo yo no más, lo he hablado con el Bichi, con Juvenal”, explica.

Sin Maximiliano Guerrero: El top tres de Marcelo Vega

El mundialista con la selección chilena en Francia 1998 responde a quiénes son los mejores jugadores del Campeonato Nacional.

“Puch hasta que se desgarra estaba en el top, un chico que se retiró y vuelve, tiene mucha calidad. Cabral por su talento y Lea Fernández le pega bien con las dos piernas, pero ellos tres son los mejores, Pino por ejemplo, ha hecho muchos goles, también lo destaco”, cerró.