Marco Antonio Figueroa mira a la distancia a U de Chile con ácida crítica: "Afortunadamente no hay gente en el estadio..."

La caída de Universidad de Chile ante O’Higgins no fue indiferente para nadie por el abultado marcador que se registró en Santa Laura, donde el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino se comió 5 goles.

A la distancia, Marco Antonio Figueroa, ex DT de Universidad de Chile y hoy por hoy entrenador de la Selección de Nicaragua, estuvo atento al compromiso de los azules por Redes Sociales y lanzó ácidas críticas al juego.

“Uff el primer tiempo entre la U vs O’Higgins afortunadamente no hay gente en el estadio si no salen todos”, dijo MAF en un mensaje cargado de sarcasmo por el abúlico primer tiempo que se registró en el Estadio Santa Laura.

Tras las dos estocadas de O’Higgins que lo adelantaron 2-0 en el marcador, el ex entrenador de Cobreloa dijo “Bien por O’Higgins lo gana 2×0. Un mejor inicio del segundo tiempo”.

Cabe recordar que la de ayer fue la cuarta derrota en fila de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2023 y dejaron pasar la chance de meterse en el grupo de avanzada que pelea por el título.

El mal momento azul es tal que, en este momento, Universidad de Chile ni siquiera estaría clasificando a Copa Sudamericana, por lo que un triunfo ante Curicó Unido el próximo lunes es absolutamente vital para meterse en copas internacionales.