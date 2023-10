Universidad de Chile se sacudió de la mufa el lunes pasado derrotando a Audax Italiano de manera clara por 2-0, compromiso que le sirve a Mauricio Pellegrino y sus dirigidos para tomar aire y pensar nuevamente en copas internacionales.

Uno de los jugadores más cuestionado en los azules el último tiempo es Nicolás Guerra, quien ante los itálicos se inscribió con un gol y fue una de las figuras del triunfo azul que los pone a tiro de cañón para pensar en Copa Sudamericana.

“Me alegro mucho por él. Toda la gente que lo aplaudió, lo había estado criticando, sobre todo en la última semana y él no se lo merecía”, dijo el ex Universidad de Chile, Marco Olea, sobre Nicolás Guerra en diálogo con AS.

Nico Guerra fue una de las figuras azules frente a Audax. | Foto: Photosport

Para Olea, las críticas hacia el canterano azul eran sumamente injustas: “Algunas partes de la hinchada lo indicaban a él y para mí eso era súper irresponsable. Si uno lo observa, el ‘Nico’ es un jugador que va al sacrificio y eso va desgastando”.

“Ahora vino el gol, algo que se merecía, y para él será súper importante en la parte psicológica. Aparte de ser una buena persona, es un chico muy sano, un tremendo profesional. Yo creo que le afectaron un poco las críticas, pero esto ya cierra eso”, complementó en el cierre.

Así quedó la U en la tabla

La U quedó en el noveno puesto con 34 puntos junto a Universidad Católica y a solo una unidad de puestos de clasificación a Copa Sudamericana.