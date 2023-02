Campeón de la Copa Sudamericana con la U: "No elijo individualidades hoy, me quedo con el equipo"

Universidad de Chile venció 3-1 a Curicó Unido en La Granja y estiró a tres su racha de partidos ganados, alcanzando en la tabla de posiciones a Huachipato con 12 puntos, algo que tiene al mundo azul revolucionado, sobre todo, después de dos años muy duros donde peleó derechamente el descenso.

Marcos González conversa con Bolavip apenas termina el partido de los universitarios y lo primero que marca es el cambio realizado por Mauricio Pellegrino. "Buen triunfo, la U jugó bien, la línea 4-4-2 le hizo mucho mejor que la 4-3-3 que venía usando", aseguró.

Tal como otros próceres azules como Cristián Mora, el Lobo del Aire deja en claro que "con este sistema ya mostraron ante O'Higgins que jugaban mejor, y ahora lo repitieron, pero lo repitieron todo el partido, no solamente unos minutos, y es lo que debe apostar Pellegrino, y es lo que mejor le sienta en este momento".

Marcos González también destacó el 4-4-2 de la U (Agencia Uno)

Consultado si hay algún jugador a destacar, Marcos González prefiere apostar por el once completo. "Lo mejor que he visto, es el equipo, no elijo a una individualidad, el equipo es que anduvo bien", cerró.

La U ahora jugará de local en el estadio Santa Laura ante Unión La Calera, oportunidad para demostrar si logra mantener el nivel de juego y seguir ilusionando a su fanática hinchada.