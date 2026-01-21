Universidad de Chile confirmó a Juan Martín Lucero como nuevo refuerzo. El experimentado goleador fue presentado con bombos y platillos en este mercado de fichajes.
Tal situación provocó la reacción de un campeón internacional con el cuadro azul. ¿Su nombre? Marcos González conversó con BOLAVIP Chile y analizó la incorporación del oriundo de Mendoza.
Para el monarca de la Copa Sudamericana 2011, hay fe en el futbolista de 34 años. Sabe de su capacidad goleadora, justamente lo que buscaba la institución en este libro de pases.
“La verdad es que esperemos que siga haciendo goles, que siga marcando la diferencia que necesita la U. Para mí en la U no hay excusa“, comenzó señalando el retirado zaguero.
Tras ello, agregó: “Si no logras por ahí marcar diferencia a nivel nacional, creo que a nivel internacional se complica aún más. Yo me imagino que la U debe estar apuntando a lo internacional”.
El desafío de Universidad de Chile
Finalmente, Lobo del Aire analizó la materia pendiente que dejó el equipo universitario en la última temporada. A pesar de que el Campeonato Nacional es una obligación, cree que hay que marcar la diferencia en Sudamérica.
“Es donde por ahí quedamos con ese gusto a poco el año pasado, con ese sabor que podríamos haber hecho más. Más que un gusto a poco, podríamos haber hecho más y lamentablemente no se dio”, cerró.
En resumen:
- Sin margen de error: “Para mí en la U no hay excusa”, sentenció el retirado defensor, recalcando que un delantero de la clase de Lucero llega con la obligación de marcar diferencias inmediatas.
- El termómetro internacional: Marcos planteó que el éxito doméstico debe ser solo el primer paso. “Si no logras marcar diferencia a nivel nacional, a nivel internacional se complica aún más”.
- Apuntar a Sudamérica: El ex seleccionado nacional cree que el gran objetivo de este 2026 debe ser volver a ser protagonistas fuera de las fronteras de Chile.