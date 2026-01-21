Universidad de Chile confirmó a Juan Martín Lucero como nuevo refuerzo. El experimentado goleador fue presentado con bombos y platillos en este mercado de fichajes.

Tal situación provocó la reacción de un campeón internacional con el cuadro azul. ¿Su nombre? Marcos González conversó con BOLAVIP Chile y analizó la incorporación del oriundo de Mendoza.

Para el monarca de la Copa Sudamericana 2011, hay fe en el futbolista de 34 años. Sabe de su capacidad goleadora, justamente lo que buscaba la institución en este libro de pases.

“La verdad es que esperemos que siga haciendo goles, que siga marcando la diferencia que necesita la U. Para mí en la U no hay excusa“, comenzó señalando el retirado zaguero.

Tras ello, agregó: “Si no logras por ahí marcar diferencia a nivel nacional, creo que a nivel internacional se complica aún más. Yo me imagino que la U debe estar apuntando a lo internacional”.

Marcos González confía en el nivel de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El desafío de Universidad de Chile

Finalmente, Lobo del Aire analizó la materia pendiente que dejó el equipo universitario en la última temporada. A pesar de que el Campeonato Nacional es una obligación, cree que hay que marcar la diferencia en Sudamérica.

“Es donde por ahí quedamos con ese gusto a poco el año pasado, con ese sabor que podríamos haber hecho más. Más que un gusto a poco, podríamos haber hecho más y lamentablemente no se dio”, cerró.

En resumen: