Ronnie Fernández se aleja de la U. El futbolista no ha sido considerado por Mauricio Pellegrino en los duelos a puertas cerradas en el CDA y es apuntado como uno de los que deberá buscar equipo para la presente temporada.

El atacante tuvo una oportunidad de emigrar a Curicó Unido, pero el club maulino finalmente optó por el ex Deportes Antofagasta, Tobías Figueroa. Independiente de eso, su destino estaría lejos de La Cisterna.

No obstante, existe quienes piden que Habibi continúe en el club, ya que su rendimiento pasó netamente por los entrenadores que tuvo la U el año pasado y que no fueron prenda de garantía ni para pel, ni para ningún jugador. Es lo que señala el ex central, Marcos González, quien en diálogo con Bolavip planteó su postura.

"Ocurre que en un equipo que juega tan mal puedes poner a cualquier delantero y no te va a resultar, entonces para mi fue un año injusto para la gran cantidad de jugadores en Universidad de Chile, porque no hubo un técnico que hiciera jugar bien a la U. Entonces, si no están coordinados como equipo, los jugadores se verán perjudicados al no haber un estratega que los lleve. Fue un año malo", señaló Lobo del Aire.

En base a eso ¿Otra oportunidad para Ronnie? "Claro que sí. Dios quiera que el equipo ande mejor y así vamos a tener la posibilidad de evaluar de mejor manera", manifestó González.

González espera que Pellegrino haga jugar bien al equipo (Prensa Universidad de Chile)

Sobre qué espera para esta noche en el duelo frente a Coquimbo Unido, el ex seleccionado nacional sostuvo que "espero que ganemos, nomás. Lo importante es ganar en estos momentos. Ansioso no, pero ya con ganas que la U empiece a ganar, la U ya no aguanta otro año así como los últimos", reconoció.

Finalmente tuvo palabras para el argentino Leandro Fernández, quien se ha transformado en el goleador en los partidos previos, pero más que el nivel del trasandino, es necesaria la cohesión del equipo en la cancha. "Esperemos que el equipo en general ande bien, no solo Leandro. Necesitamos un equipo que marque diferencias y no jugar mal como los últimos cuatro años", cerró.