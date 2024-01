Matías Zaldivia se mostró contento por la victoria de Universidad de Chile por 4-0 ante la Unión Española en Santa Laura en un amistoso de pretemporada. El defensor fue titular, capitán y jugó 45 minutos en el compromiso que Gustavo Álvarez cambió el equipo en el entretiempo.

“Contento, queríamos empezar ganando, pero lo que más queríamos es que se note la idea que vamos a tener este año. Queremos ser un equipo que sea protagonista, competitivo, con buen trato de la pelota y creo que por momentos se pudo dar”, dijo el zaguero central de los Azules.

El defensor saca conclusiones positivas de la presentación en la comuna de Indepedencia: “Obviamente estamos en un proceso de pretemporada que todavía estamos un poco duros, pero creo que se vio bastante bien”.

Zaldivia comparte las declaraciones de Marcelo Díaz, quien valoró la calidad de pretemporada con Gustavo Álvarez y la calificó como una de las mejores en el club hace mucho tiempo: “La verdad que sí, comparto porque estamos trabajando muy bien. El profe tiene una idea muy clara que a nosotros nos está beneficiando mucho. Nos estamos entregando al 100 y eso se ve reflejado día a día”.

Matías Zaldivia deja claro que Marcelo Díaz es el capitán de la Universidad de Chile

Matías Zaldivia se muestra contento por ser capitán de la Universidad de Chile en el primer tiempo del partido frente a la Unión Española “Muy lindo, este es un club que me trató muy bien desde el principio. La gente me lo reconoce día a día, eso me pone muy contento

El formado en Chacarita sí deja claro que el líder del equipo es Marcelo Díaz: “Sé que es una gran responsabilidad que nos dio el profe, pero dejar en claro que el capitán es el Chelo y yo estoy para acompañar en lo que sea”.

Marcelo Díaz es el capitán de la Universidad de Chile (Foto: Club Universidad de Chile)

Además, se refiere al conocimiento con los nuevos compañeros: “Muy bien, nos conocemos hace poco, pero se está armando un lindo grupo que eso es lo primordial. Contento porque llegaron grandes jugadores que nos van a servir mucho para todo el torneo.

Por último, el futbolista no esconde que la meta es el Campeonato: “Sí, obviamente, hay que ir paso a paso, pero el año fue un año de transición que el objetivo era entrar a copas y no se pudo y este año sabemos cuáles son los objetivos, pero tenemos que ir paso a paso”.