Una polémica envuelve al encuentro que disputará Universidad de Chile ante O’Higgins en el estadio Santa Laura puesto que los seleccionados azules viajaron a Bolivia para el amistoso de Chile ante Bolivia y en el papel, hay 24 horas de diferencia entre los dos partidos.

Los azules hicieron las gestiones para que Eduardo Berizzo liberara a los jugadores, más aún si ante República Dominicana no llevó al banco ni a Matías Zaldivia, ni a Lucas Assadi, ocupando un lugar en los reservas sólo Cristóbal Campos.

Sin embargo, el propio estratega de la Roja explicó que lo solicitado por la U no ha lugar y dejó en claro que por norma, no se liberan los jugadores, aunque igualmente reconoció que el partido entre universitarios y rancagüinos, no debió jugarse.

Mauricio Pellegrino quedó molesto con la situación y dijo que “espero que para la próxima vez esto no nos pase a nosotros ni a nadie. Esta vez nos vemos perjudicados nosotros porque jugamos el primer partido de Copa Chile”.

Pellegrino molesto porque la ANFP no modificó el horario del partido de la U

El estratega reconoce que “pedimos moverlo por 24 horas más, pero no hemos tenido suerte en ese asunto”.

En todo caso Pellegrino no descartó contar con sus seleccionados pese a todos estos problemas. “Yo hablé con ellos y les dije que vayan al hotel directamente. Luego veremos cómo llegan, los veremos hasta el final porque son jugadores importantes para nosotros”, cerró.