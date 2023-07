Luego de la dolorosa derrota de Universidad de Chile ante Unión Española en el estadio Santa Laura, Mauricio Pellegrino se sentó en la sala de conferencia, con la mirada un poco perdida, aunque se mostró tranquilo como de costumbre.

Una de las preguntas que respondió, fue la responsabilidad que le cabe a Emmanuel Ojeda en la derrota, volante que reemplazó a Federico Mateos, desdibujando un poco lo que venían haciendo los azules.

“Creo que no es sólo de Emma, es del equipo. No cerraba bien por dentro o en espacios peligrosos. Algo que intentamos cambiar poniendo a Nery con un jugador más, lo intentamos de todas maneras, pero no pudimos. Es difícil cuando no te sale nada analizar desde ese aspecto”, indicó.

Mauricio Pellegrino reconoce que a la U no le salió nada ante Unión.

Respecto al encuentro en sí, el entrenador azul indicó que “no hemos estado en el partido, buscaremos las razones. No hemos estado bien, donde cada contra del rival era situación de peligro. Cuando cambiamos posicionalmente, necesitábamos el gol, pero nos hacen el tercero y el partido nos deja sin fuerza. Tenemos que aprender, hay que seguir, son cosas que pueden pasar, duele mucho, pero hay que aprender”.

En el final envió un potente mensaje buscando recomponer el dolor que quedó en el camarín azul. “Hay que dar vuelta la página, porque no salió nada, pero buscaremos las razones”, cerró.