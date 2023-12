Cobresal derrotó por 4 a 3 a la Universidad de Chile en un entretenido partido que se desarrolló en el Estadio El Cobre de El Salvador, duelo válido por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

El Romántico Viajero contó con varias ocasiones de gol pero no estuvieron certeros frente al arco rival, lo que fue aprovechado por los Mineros, quienes lograron una agónica victoria en los minutos finales del cotejo.

La U desaprovechó una gran oportunidad de acercarse a la próxima Copa Sudamericana | FOTO: Photosport

Rodrigo Vera, periodista de Chilevisión, dialogó con Bolavip Chile tras el pitazo final y fue en nuestro medio que analizó todo lo que dejó esta nueva derrota de la U en el Torneo Nacional.

“Uno de los partidos más emotivos del campeonato. Cobresal pudo dar vuelta un partido que la U jugó muy bien que tuvo a un Leandro Fernández inspirado y de los partidos más altos que hizo durante la segunda parte del torneo”, arrancó diciendo.

Agregando que “la U tuvo mucho pundonor pero no le alcanzó para quedarse con los puntos necesarios después de todo lo que batalló”.

“Me parece que en el primer tiempo de la U el sector izquierdo fue un pasadizo y no le bastó con todo lo que propuso hoy Pellegrino. No jugó mal pero no le alcanza para ganarle al aspirante al título”, sentenció.

¿QUÉ TIENE QUE PASAR PARA QUE LA U VAYA A LA COPA SUDAMERICANA?

Los pupilos de Pellegrino ya no dependerán de sí mismos y deberán darse una serie de resultados: que Magallanes descienda y que Unión la Calera le gane a la Universidad Católica en la última fecha del torneo.

¿CUÁNDO SERÁ EL PARTIDO ENTRE UNIVERSIDAD DE CHILE Y ÑUBLENSE?

El Bulla y los Diablos Rojos se verán las caras en el estadio Santa Laura-SEK el próximo sábado 9 de diciembre a las 20:30 horas.