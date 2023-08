Mauricio Pinilla hizo todas sus inferiores en la Universidad de Chile y gracias a su gran estatura y buen rechazo con la cabeza fue subido al primer equipo en 2002, donde llamó la atención de los hinchas azules.

Fue en sus dos primeras temporadas como profesional que el formado en el Romántico Viajero pudo convertir 20 goles en 39 partidos, números que lo catapultaron a ser una de las grandes promesas del fútbol chileno y le valieron para dar el salto al Viejo Continente, donde deambuló en varios clubes durante varios años.

Pinilla en sus inicios en la Universidad de Chile | Foto: Archivo

Sin embargo, en una extensa entrevista con el programa MediaPunta, el cual cuenta con la presencia de Daniel Arrieta, Verónica Bianchi y Nicolás ‘Loco’ Peric, Pinigol recordó una llamativa anécdota en sus inicios en el cuadro bullanguero, la cual llamó la atención de los cibernautas.

“Viajábamos el sábado en la mañana para Concepción y la cosa estaba mal en la U entonces nos íbamos en bus y el bus salía a las 8:00 y yo llegué a las 8:30. Yo era pendejo y había salido el día anterior un ratito (risas)”, comenzó diciendo.

Agregando que “yo tenía el Nokia con la víbora y no me sonó la alarma, después me di cuenta que no la había puesto, y desperté y tenía 600 llamadas perdidas. Desperté a las 8 y no sé cómo me vestí y volé al Caracol Azul. Llegó, me subo al bus y todos los hueones empezaron con los aplausos y Víctor Hugo Castañeda me dijo anda a acostarte. Salón Cama, me echo para atrás y pasaron a comer a Talca y ni me despertaron”.

Para finalizar, el actual panelista de Radio Agricultura y ESPN Chile remarcó que “llegamos a Concepción y Víctor Hugo me dice ‘mira cabro culeado, si no haces una pepa no juegas más y te vas cagando a la juvenil’. Doblete, ganamos 3 a 1”, cerró.