Universidad de Chile acumula siete fechas sin ganar en el Campeonato Nacional y eso tiene preocupado a todos los parciales azules, donde muchos cuestionan al propio técnico, Mauricio Pellegrino, como el principal responsable de la debacle azul en esta segunda rueda.

En ese sentido, hace algunas semanas en Radio Agricultura, Mauricio Pinilla apuntó que el estratega argentino estaba bastante molesto y decepcionado al interior del club, desde el momento en que tan solo pudo sumar un solo refuerzo para el segundo semestre.

Ahora, en diálogo exclusivo con Bolavip Chile, Pinigol ratificó sus dichos sobre el trasandino y aseveró que los azules perdieron la gran ocasión de reforzarse y que a esta altura, llegar a un torneo internacional sería un verdadero premio para los estudiantiles.

“Por lo que se sabe, Pellegrino no está en muy buena relación con la dirigencia de la U, han retrocedido un par de peldaños, pero lamentablemente el campeonato ha sido muy irregular. La oportunidad que tuvo la U no la aprovechó, no se reforzó y hoy en día conseguir una clasificación internacional sería un alivio en lo deportivo, pero también a las alicaídas arcas del club”, comentó el ex mundialista.

A su vez, fue consultado si siente ese deseo de volver a una cancha, pese a su retiro y qué le provoca ver al actual equipo azul. Pinilla fue muy drástico y criticó con dureza, el accionar de muchos futbolistas del actual plantel.

“Sí, claro, pero lamentablemente el físico ya no da, los botines ya están colgados. Es por eso, que a veces da un poquito de rabia ver a los muchachos que andan caminando en la cancha, las ganas que uno tenía de defender la camiseta de la U, de dar la vida. En los últimos años me infiltraba para jugar casi todos los partidos y de eso no se dan cuenta hoy en día los muchachos”, reveló el ex goleador.

Al cierre, enfatizó que en sus tiempos, ganarse un espacio era muy complicado y había que pelear con grandes jugadores la opción de ganarse un lugar en el equipo estelar.

“Antes tenías que pelear un puesto con gente como Pedro González, por ejemplo. Hoy día tienen la posibilidad de poder agarrar una camiseta y defenderla a muerte“, concluyó Mauricio Pinilla.

Según Pinilla, Pellegrino está incómodo en la U (Photosport)

¿En cuáles temporadas estuvo Mauricio Pinilla en la U?

Mauricio Pinilla debutó en el primer equipo de Universidad de Chile en la temporada 2002 con 18 años y emigró a Italia a mediados del año 2003.

Luego, volvió a los azules en el Torneo de Apertura 2007 donde tan solo estuvo durante ese semestre, para finalmente volver en julio del 2017 y su estadía se prolongó hasta agosto de 2018 con la polémica salida.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.