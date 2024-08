El ex futbolista estalló contra esta desesperada solicitud del hincha de la Universidad de Chile por este jugador

En la Universidad de Chile hay mucha desazón por la poca productividad ofensiva que ha tenido el equipo de Gustavo Álvarez, en la que los delanteros no han tenido un muy buen desempeño en esta temporada y en el Superclásico, se evidenció la falta de gol, en la que todos los dardos cayeron en Luciano Pons.

Ante esta situación, el hincha de la U comenzó a pedir que le dieran la oportunidad a Nicolás Guerra, quien no ha tenido muchas oportunidades con el DT azul y lo proponen como un ‘salvador’ a esta falta de variantes en el ataque, en la que ante esto, el ex goleador, Mauricio Pinilla estalló en Radio Agricultura a lo que es esta petición.

“Muchachos discúlpenme, pero el ‘Nico’ Guerra ¿Cuándo ha sido un nueve?, nunca ha sido un nueve, no es la referencia del ataque en la Universidad de Chile, es un buen puntero que recorre todo el frente del ataque, pero no es un nueve, no es un pepero, ¿en qué temporada ha hecho 15 goles?”, comenzó declarando Pinilla.

Para ‘Pinigol’, a la Universidad de Chile con la presencia de todos sus delanteros que tiene, siente que la hará mucha falta en la recta final de la temporada un pepero, un elemento en el ataque que marque la diferencia en el arco rival, algo que hoy la U no posee con ninguno de sus atacantes, según su percepción.

Guerra no ha tenido la posibilidad en la U | Foto: Photosport

“Lo de la U es falta de profundidad, porque a la U hace varios partidos le está faltando concretar, le está faltando acercarse con peligrosidad al arco rival, le está faltando ese jugador que uno pueda decir ‘este es el pepero, este es el jugador que me va hacer 15 goles por temporada, este es el jugador que me va a sacar campeón”, apuntó en Radio Agricultura.

Finalmente, Pinilla remarca que tener un goleador dentro de un plantel es clave para un equipo que quiere luchar por el campeonato, ya que esta clase de jugadores te dan un importante empujón para conseguir los objetivos planteados en un equipo.

“Cada equipo que tiene un jugador de 20-15 goles por temporada, automáticamente te catapulta a los primeros lugares de la clasificatoria”, cerró.