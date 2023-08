En la previa del duelo de Universidad de Chile ante O’Higgins en el Estadio Santa Laura en cotejo que cerrará la fecha 20 del Campeonato Nacional y en la cual, los azules están obligados a ganar tras las tres derrotas consecutivas que ostentan en el torneo.

En ese plano, jugar a estadio vacío, podría ser un factor a considerar, ya que de tener un nuevo revés, la situación se complicaría aún más con seguidores en las tribunas.

Es lo que se comentó en la presente jornada en Deportes en Agricultura, ya que mientras analizaban el presente de los universitarios y sus reales objetivos, Mauricio Pinilla expuso una situación relacionada con estar jugando a puertas cerradas.

“Es lo que pretenden los dirigentes, que no les hinchen las pelotas a ellos. Hoy día para la U y para los dirigentes, es un alivio jugar sin público”, expresó sin titubeos el ex delantero azul.

No obstante, el mundialista no quedó ahí, y afirmó una situación bien especial, relacionada al técnico de la U Mauricio Pellegrino, quien no la estaría pasando nada de bien en el Centro Deportivo Azul.

Según Pinilla, Pellegrino no la está pasando bien en la U (Photosport)

“Pellegrino se ha peleado con varios adentro”, reveló Pinigol, quien luego por el propio panel fue consultado si esas rencillas se deben a la no traída de refuerzos que él pidió y respondió “exacto, él quiere dar el salto de calidad, pero ve demasiada liviandad dentro del club, algo que notamos todos”, aseguró el ex atacante del Palermo.

Sobre el final siguió ahondando en lo mismo y afirmó que es muy factible, que el estratega no continúe el próximo año en la U. “Pellegrino se siente solo, lo más probable es que se vaya a fin de año”, sentenció el ex atacante, quien concluyó señalando que “Manuel (Mayo) no corta el queque”, cerró Pinilla.