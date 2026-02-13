Universidad de Chile ya da sus primeros pasos dentro de lo que es la temporada 2026, en donde los ‘Azules’ tienen como uno de sus principales objetivos en este año el poder conseguir el título del fútbol chileno y para esto, ha buscado reforzarse de la mejor forma en el mercado.

Sobre este tema, el ex jugador azul Mauricio Pinilla conversó con el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro y se refirió al rol que debería cumplir Juan Martín Lucero dentro de la U, en la que espera que el atacante muestra la misma eficacia que tuvo en Colo Colo, en su primera etapa por Chile.

“Yo creo que pega es pega, él se identificó en Colo Colo por hacer una buena campaña, es un gran goleador, tiene que demostrarlo en la U, en la U tiene la misma presión que Colo Colo”, comenzó señalando Pinilla.

Agregando a esto, el ‘Pinigol’ le deja un piso mínimo de goles al ‘Gato’, en la que espera que el ex Fortaleza haga más de 15 goles con la camiseta azul y de no ser así, le abre las puertas de salida a final de temporada.

Pinilla le pone tarea a Lucero en la U | Foto: Photosport

“Si no hace más de 15 goles, para afuera, como (Lucas) Di Yorio, él hizo 12 pepas y aún así no le bastó para seguir”, remarca.

Finalizando, Pinilla sabe que en la Universidad de Chile uno de los grandes pecados en estas últimas temporadas ha sido la poca eficacia de cara a portería, algo que esperan solucionar con Juan Martín Lucero y que este sea el hombre que los lleve a ser campeones.

“La U necesitaba un jugador de 20 goles por temporada, ¿qué es lo que hacen? traen a Lucero, la U necesita un delantero de 20 goles y ese es el ‘Gato’ Lucero, necesita eso para ser campeón”, cerró.

En Síntesis